В интернете появился фейк о бурном росте интимных инфекций в Калининграде

Врачи говорят, что ситуация стабильная и не вызывает опасений.

В одном из каналов в мессенджере неизвестные рассылайт поддельный документ от имени регионального Роспотребнадзора. В сообщении, которое лишь выглядит как настоящее, говорится о якобы имеющем место росте инфекций, передающихся половым путем, и мерах, принимаемых в связи с этим.

Как рассказали в Роспотребнадзоре региона, эта информация ложная.

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Калининградской области остается стабильной и находится под контролем управления». — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации из неофициальных источников.