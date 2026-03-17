В интернете появился фейк о бурном росте интимных инфекций в Калининграде

В одном из каналов в мессенджере неизвестные рассылайт поддельный документ от имени регионального Роспотребнадзора. В сообщении, которое лишь выглядит как настоящее, говорится о якобы имеющем место росте инфекций, передающихся половым путем, и мерах, принимаемых в связи с этим.
Как рассказали в Роспотребнадзоре региона, эта информация ложная.
«Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Калининградской области остается стабильной и находится под контролем управления». — говорится в сообщении.
Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации из неофициальных источников.