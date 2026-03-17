В этом году в Прикамье на метан переведут более 1,7 тысяч автомобилей

В Пермском крае более 1,7 тысячи автомобилей планируют перевести на метан в 2026 году, сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья. На реализацию этой инициативы выделено свыше 54 млн рублей.
В рамках госпрограммы «Развитие энергетики» от Министерства энергетики РФ в Пермском крае ежегодно строят АГНКС и переводят автопарк на метан за счет субсидий. В 2025 году в регионе появилось четыре новые газозаправочные станции — теперь их 47.
Заправки метаном работают в Перми, Пермском округе и 14 муниципалитетах, в том числе, в Чайковском округе, Соликамске и Кунгурском округе, Березниках, Чусовом, Краснокамске, а также Кудымкаре, Добрянке, Губахе и других городах.
По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, в 2025 году регион достиг планового показателя Минэнерго РФ, переоборудовав 1,6 тысячи машин. Всего с начала программы на газ переведено 9 тысяч транспортных средств. Также растет доля автобусов на метане в Прикамье: на межмуниципальных маршрутах она достигла 64,3%, в Перми — 85%.
До 2028 года в регионе будут ежегодно строить минимум две АГНКС, а также планируется перевести на газ около 4,9 тысячи авто за три года. В 2026 году для переоборудования выделено 54 млн рублей субсидий, из них 41 млн — из федерального бюджета. Отбор среди юрлиц и предпринимателей стартует в ближайшее время.