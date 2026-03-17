Новосибирские спасатели объяснили, как не провалиться под весенний лёд

В регионе установились плюсовые температуры, и выход на водоёмы стал смертельно опасным. Специалисты напоминают правила выживания и приёмы самоспасения.

Источник: Om1 Новосибирск

Весенний лёд коварен: его толщина неравномерна, подтаивание делает его непрочным, появляются промоины и трещины. Как подчёркивают спасатели, «соблюдайте правила — это спасает жизни». Выходить на лёд в одиночку нельзя — всегда должно быть минимум двое. Следует избегать выхода при оттепели, тумане, дожде и в тёплые дневные часы. Особенно опасны участки с течением: устья рек, протоки, промоины у впадений — лёд там тоньше. Категорически запрещено употреблять алкоголь до и во время выхода — он снижает реакцию и холодоустойчивость.

Перед выходом необходимо измерить толщину льда в нескольких точках — она может сильно меняться на расстоянии нескольких метров. Обязательно иметь при себе комплект самоспасения: спасательный жилет, ледовые крючья, верёвку с петлёй, палки для распределения веса, а также сухую тёплую одежду.

Если вы провалились под лёд, главное — не паниковать. «Не делайте резких движений; не пытайтесь отплыть вниз — поворачивайтесь лицом к краю, — советуют спасатели. — Используйте ледовые крючья/палки — воткните их в лёд и подтянитесь». После выхода нельзя сразу вставать — нужно ползти от края, чтобы равномерно распределить вес.

Если вы стали свидетелем того, как кто-то провалился, немедленно звоните 112. «Не подходите к краю на весу — ложитесь на живот, распределяя вес, и подайте пострадавшему верёвку, палку, одежду», — предупреждают специалисты. И самое важное: умейте вовремя закончить сезон зимней рыбалки.