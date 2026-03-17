Новосибирские спасатели объяснили, как не провалиться под весенний лёд

Весенний лёд коварен: его толщина неравномерна, подтаивание делает его непрочным, появляются промоины и трещины. Как подчёркивают спасатели, «соблюдайте правила — это спасает жизни». Выходить на лёд в одиночку нельзя — всегда должно быть минимум двое. Следует избегать выхода при оттепели, тумане, дожде и в тёплые дневные часы. Особенно опасны участки с течением: устья рек, протоки, промоины у впадений — лёд там тоньше. Категорически запрещено употреблять алкоголь до и во время выхода — он снижает реакцию и холодоустойчивость.