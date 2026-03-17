Тренер Головкина возглавил легендарный боксерский зал

Сообщается, что Бэнкс возглавил новый зал Kronk. «Сегодня в истории Kronk особый момент», — говорится в публикации о назначении тренера. Подчеркивается, что Джонатон в свое время тренировался под руководством Эмануэля Стюарда, который руководил залом Kronk. Перед смертью легендарный наставник лично выбрал Бэнкса, чтобы тот продолжил наследие. Также Стюард перед уходом доверил Бэнксу тренировать Владимира Кличко.
Отмечается, что за годы работы Джонатон заработал впечатляющую репутацию, тренируя крупнейших звезд бокса. Зал Kronk известен тем, что там тренировались настоящие легенды бокса: Томас Хирнс, Хулио Сезар Чавес, Насим Хамед, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Владимир Кличко и другие звезды.