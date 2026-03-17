Тренер Головкина возглавил легендарный боксерский зал

Сообщается, что Бэнкс возглавил новый зал Kronk. «Сегодня в истории Kronk особый момент», — говорится в публикации о назначении тренера. Подчеркивается, что Джонатон в свое время тренировался под руководством Эмануэля Стюарда, который руководил залом Kronk. Перед смертью легендарный наставник лично выбрал Бэнкса, чтобы тот продолжил наследие. Также Стюард перед уходом доверил Бэнксу тренировать Владимира Кличко.