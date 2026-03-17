В Красноярске появится скульптура суслику-горняку

В Красноярске появится бронзовая фигурка суслика-горняка — маленького Гошу разместят у Института цветных металлов СФУ. Как сообщила пресс-служба университета, открытие памятника состоится 18 марта в 11:00.
Авторы идеи — выпускники института, ставшие специалистами в области проектирования горных предприятий. Так бывшие студенты решили сделать подарок вузу и привлечь внимание молодежи к профессии горного инженера.
Ранее на Торгашинском хребте поселился бронзовый суслик-походница. Фигурку изготовил скульптор Андрей Кошелев — автор остальных городских сусликов.
Сейчас эти милые скульптуры можно встретить возле Коммунального моста, на Ярыгинской набережной, на смотровой площадке у часовни Параскевы Пятницы и в других местах.