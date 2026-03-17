Почему в Казахстане срочно ремонтируют электросети

В Казахстане обновят 17 тысяч километров электросетей, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В Казахстане готовятся к масштабному обновлению энергетической инфраструктуры — в ближайшее время планируется капитальный ремонт более 17 тысяч километров линий электропередачи и 444 высоковольтных подстанций. Об этом стало известно по итогам совещаний в Министерстве энергетики.

Разбираемся, что стоит за этими цифрами и как это повлияет на жизнь казахстанцев.

Почему сейчас это важно.

Энергетика — это «кровеносная система» страны. И, как выяснилось, она все еще сильно изношена.

По данным ведомства, уровень износа сетей:

в 2024 году — 67,03% в 2025 году — 66,17%

Да, снижение есть, но оно пока небольшое. Это значит, что инфраструктура требует постоянного обновления, иначе риски аварий и перебоев будут только расти.

Что именно собираются ремонтировать.

Планы на ближайший период выглядят масштабно:

17,1 тыс. км линий электропередачи 444 высоковольтные подстанции 3408 распределительных трансформаторных подстанций.

Это не просто «косметический ремонт», а серьезная модернизация, которая должна повысить устойчивость всей системы.

Отдельный акцент — на паводки.

Интересно, что обсуждение коснулось не только зимы, но и весны.

Энергетическим компаниям поручили:

проверить аварийные запасы материалов подготовиться к паводковому периоду обеспечить бесперебойную работу сетей при подтоплениях.

Это особенно актуально для регионов, где ежегодно возникают проблемы из-за талых вод.

Подготовка к следующей зиме уже началась.

Хотя отопительный сезон еще идет, энергетики уже думают о следующем.

На совещаниях обсуждали:

текущую работу энергосистемы планы ремонта готовность к осенне-зимнему периоду.

Такой «забег вперед» — попытка избежать повторения прошлых аварий и перегрузок.

Что это даст обычным людям.

Если перевести всё с «энергетического языка» на простой:

меньше отключений света стабильное напряжение меньше аварий зимой более надежная работа инфраструктуры.

То есть — меньше неожиданных проблем в самый неподходящий момент.

Большая программа модернизации.

Все эти работы — часть национального проекта по обновлению энергетического и коммунального сектора.

Его цель — не просто «латать дыры», а постепенно привести систему в современное состояние.

Казахстан делает очередной шаг к обновлению энергетики. Пока изменения идут постепенно, но тренд уже заметен: уровень износа снижается, а объемы ремонта растут.

Главный вопрос теперь — насколько быстро эти планы удастся реализовать и почувствуют ли это жители уже в ближайшие годы.