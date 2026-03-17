Почему в Казахстане срочно ремонтируют электросети

В Казахстане готовятся к масштабному обновлению энергетической инфраструктуры — в ближайшее время планируется капитальный ремонт более 17 тысяч километров линий электропередачи и 444 высоковольтных подстанций. Об этом стало известно по итогам совещаний в Министерстве энергетики.
Разбираемся, что стоит за этими цифрами и как это повлияет на жизнь казахстанцев.
Почему сейчас это важно.
Энергетика — это «кровеносная система» страны. И, как выяснилось, она все еще сильно изношена.
По данным ведомства, уровень износа сетей:
в 2024 году — 67,03% в 2025 году — 66,17%
Да, снижение есть, но оно пока небольшое. Это значит, что инфраструктура требует постоянного обновления, иначе риски аварий и перебоев будут только расти.
Что именно собираются ремонтировать.
Планы на ближайший период выглядят масштабно:
17,1 тыс. км линий электропередачи 444 высоковольтные подстанции 3408 распределительных трансформаторных подстанций.
Это не просто «косметический ремонт», а серьезная модернизация, которая должна повысить устойчивость всей системы.
Отдельный акцент — на паводки.
Интересно, что обсуждение коснулось не только зимы, но и весны.
Энергетическим компаниям поручили:
проверить аварийные запасы материалов подготовиться к паводковому периоду обеспечить бесперебойную работу сетей при подтоплениях.
Это особенно актуально для регионов, где ежегодно возникают проблемы из-за талых вод.
Подготовка к следующей зиме уже началась.
Хотя отопительный сезон еще идет, энергетики уже думают о следующем.
На совещаниях обсуждали:
текущую работу энергосистемы планы ремонта готовность к осенне-зимнему периоду.
Такой «забег вперед» — попытка избежать повторения прошлых аварий и перегрузок.
Что это даст обычным людям.
Если перевести всё с «энергетического языка» на простой:
меньше отключений света стабильное напряжение меньше аварий зимой более надежная работа инфраструктуры.
То есть — меньше неожиданных проблем в самый неподходящий момент.
Большая программа модернизации.
Все эти работы — часть национального проекта по обновлению энергетического и коммунального сектора.
Его цель — не просто «латать дыры», а постепенно привести систему в современное состояние.
Казахстан делает очередной шаг к обновлению энергетики. Пока изменения идут постепенно, но тренд уже заметен: уровень износа снижается, а объемы ремонта растут.
Главный вопрос теперь — насколько быстро эти планы удастся реализовать и почувствуют ли это жители уже в ближайшие годы.