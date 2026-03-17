Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт допустил ликвидацию Зеленского бригадой «Аль-Кудс» Ирана

Элитное военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» способно нанести удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на его заявление о помощи Киева США и Израилю. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru напомнил, что бригада «Аль-Кудс» отвечает за проведение специальных операций за пределами территории Исламской Республики и действует на пяти континентах.

«По некоторым данным, сейчас был нанесен удар даже по [Биньямину] Нетаньяху, который не показывается на экранах телевизоров. Не исключено, что это дело рук “Аль-Кудс”. Поэтому, когда Зеленский делает такие заявления [об отправке ВСУ на Ближний Восток], он очень сильно рискует», — объяснил Артамонов.

Эксперт добавил, что эта бригада может атаковать ответственные лица, и для Зеленского нападение этого воинского подразделения является реальной угрозой.

Ранее Владимир Зеленский получил предупреждение со стороны Ирана в военное противостояние в ближневосточном регионе. В Исламской Республике заявили, что территория Украины стала законной целью для ударов после поддержки Израиля и США. В ответ украинский лидер заявил, что не боится угроз Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше