Премьер Турчин сказал, как Лукашенко отреагировал на обращение иностранных перевозчиков

К президенту Беларуси Александру Лукашенко обратились иностранные перевозчики. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с литовскими и польскими перевозчиками, пишет БелТА.
Турчин рассказал, что на имя белорусского президента поступили обращения от литовских и польских перевозчиков, касаемо путей выхода из ситуации, сложившейся с грузовиками с литовской регистрацией.
— Четыре месяца назад руководством Литовской Республики в нарушение вообще всех международных норм были закрыты границы с нашей страной. Одним из последствий этого шага стала невозможность выезда грузовиков в направлении Литвы, — напомнил белорусский премьер.
Турчин сообщил, что белорусский президент рассмотрел обращение иностранных перевозчиков. Еще он сказал, какой была реакция Лукашенко на обращение зарубежных перевозчиков. Так, руководствуясь гуманитарными основаниями, лидер Беларуси поручил главе правительства встретиться с автоперевозчиками и выслушать их позицию.
— Белорусская сторона готова к рассмотрению сложившейся ситуации для поиска возможных путей ее разрешения, — констатировал премьер.
