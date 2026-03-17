Файзуллин: в России к 2030 году могут не успеть заменить старые лифты

МОСКВА, 17 мар — РИА Недвижимость. В России не во всех регионах к 2030 году могут успеть заменить старые лифты в многоквартирных домах, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
По его словам, в 2025 году заменили 19,9 тысячи лифтов, до 2030 года нужно заменить еще 99 тысяч.
«Это очень важный вопрос. Здесь мы совместно с вами работаем по модернизации нормативной базы, и стимулируем наши регионы на то, чтобы задача именно по исполнению этой программы была решена. Сегодня видим отставание в ряде регионов по замене лифтов, и это, конечно, общая комплексная наша задача. Повторно мы уже через ЕАЭС не пройдем на продление срока службы этих лифтов», — сказал Файзуллин на заседании общественного совета при Минстрое.
Совет Евразийской экономической комиссии ранее продлил срок эксплуатации российских лифтов до 2030 года. До этого технический регламент Таможенного союза предусматривал, что все лифты, отслужившие 25 лет, подлежат замене или ремонту до 15 февраля 2025 года.