По факту исчезновения мужчины на «Красноярских Столбах» возбуждено уголовное дело

Жителя Красноярска ищут на «Столбах» с 10 марта. К поискам привлечены сотрудники полиции, МЧС, КГКУ «Спасатель», волонтеры. Для обследования труднодоступных точек применяются БПЛА. Но мужчина так и не обнаружен. Сегодня, 17 марта, региональный главк СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения мужчины на территории национального парка «Красноярские Столбы». По данным следствия, 9 марта красноярец на личном автомобиле приехал к восточному входу на Столбы. Оставив машину на парковке, он ушел в сторону вершины «Ермак». Вскоре он перестал выходить на связь. Заявление о пропаже мужчины в полицию подал его знакомый. Следователем проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено, — сообщают в пресс-службе регионального главка СК РФ.