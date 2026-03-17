Омский «Авангард» сыграет в Минске матч, где на него точно не давит результат

Во вторник, 17 марта, «Авангард» в Минске сыграет матч чемпионата КХЛ (0+) против местного «Динамо». Начало встречи в 22:10 по Омску.
На ТВ игру покажут «12-й канал», каналы KHL и KHL Prime.
«Сегодня на минском льду встретятся две лучшие команды по игре в большинстве — удаляться опасненько!», — так предварила матч сама пресс-служба омского клуба.
Имеется в виду игра в большинстве во всей лиге в этом сезоне. В таблице КХЛ «Авангард» сейчас на третьей строчке с 95 очками, Минск там же занимает шестое место, а у себя на «Западе» он третий, имея 85 баллов.
Уже ранее стало понятно, что «Авангард» точно стал вторым в своей конференции, он не сдвинется ни вниз, ни вверх после оставшихся своих двух игр в регулярном чемпионате гарантированно. Так что на «ястребов» не будет давить результат, игра может быть за счет этого раскованной, хотя их болельщики в любом случае ждут победы. Вновь важен баланс, при котором хоккеистам не хочется травмироваться перед самым плей-офф, о чем ранее говорил и тренер нашей команды Ги Буше.
В чемпионатах СССР и КХЛ команды сыграли 47 матчей. На счету «Авангарда» в них 22 победы, у «Динамо» их 23. Две игры завершились вничью. Соотношение шайб 157:150 в пользу зубров. В последний раз клубы встретились в сентябре 2025 года, в матче этого сезона. В Омске «ястребы» победили по буллитам 5:4.
Оценки букмекеров перед игрой таковы: на победу гостей в основное время коэффициент 2,95, на такой же выигрыш «зубров» 2,16. На ничью в основное время деньги ставят с коэффициентом 4,27. Успех омичей в любом раскладе это 2,18, такой же успех белорусской команды это 1,68.
