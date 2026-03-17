«Исход один»: уровень блокировки Telegram в России достиг почти 80%

Почти 80% запросов к Telegram из России перестали доходить до пользователей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Merilo, который отслеживает качество интернет-соединения.
Скорость загрузки медиафайлов и сообщений в мессенджере значительно снизилась 14−15 марта. Доля неудачных запросов варьируется от региона к региону. В Сибирском федеральном округе показатель близок к максимальному — 83%. Большее число неудачных запросов фиксируется только на Дальнем Востоке.
Инфографика: Коммерсантъ.
Как пояснила директор по развитию «Телеком биржи» Анастасия Биджелова, это связано с разной скоростью настройки оборудования для фильтрации трафика у провайдеров: где-то системы уже работают на полную, где-то еще тестируются.
По ее словам, технически полностью отключить Telegram сложно из-за архитектуры мессенджера, но довести его до состояния, когда пользоваться станет невозможно, — вполне реально.
«Исход в любом случае один: либо власти добьются того, что мессенджер полностью перестанет функционировать, либо пользователи попросту устанут от бесконечных проблем и сами перейдут на более стабильные аналоги» — уверена она.
Основные потери от блокировки Telegram понесет малый и средний бизнес, считают эксперты. Многие компании выстроили через мессенджер рекламные кампании, системы приема заказов и коммуникации с клиентами.
