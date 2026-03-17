Бочаров передал Волгограду флаг фестиваля #ТриЧетыре, побывавший в космосе

Совещание по подготовке к молодежному фестивалю #ТриЧетыре прошло в Волгограде 17 марта. Губернатор Андрей Бочаров передал городу-герою побывавший в космосе флаг фестиваля с автографами. Еще один сувенир от судостроителей Балтийского завода — символ закладки атомного ледокола «Сталинград». Власти определились, что пятый фестиваль 34 пройдет в сентябре 2026 года.
Как сообщили в администрации региона, на этот раз главной темой совещания стала интеграция предложений молодежи в комплексную программу развития Волгограда. Среди них выставочный общественно-деловой центр у стадиона «Волгоград Арена», проект которого должен получить заключение госэкспертизы в начале 2027 года, новая Привокзальная площадь, студенческий кампус, молодежная зона на набережной и деловой комплекс у водокачки.
Городские власти впервые представили наброски концепции юбилейного фестиваля. Глава региона отметил, что программу должна формировать сама молодежь:
— Прошу в программу фестиваля, в проекты минимально вмешиваться нашему пресловутому административному ресурсу. Важно дать возможность творить молодежи, давайте работать вместе с университетами.