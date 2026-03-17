Бочаров передал Волгограду флаг фестиваля #ТриЧетыре, побывавший в космосе

Как сообщили в администрации региона, на этот раз главной темой совещания стала интеграция предложений молодежи в комплексную программу развития Волгограда. Среди них выставочный общественно-деловой центр у стадиона «Волгоград Арена», проект которого должен получить заключение госэкспертизы в начале 2027 года, новая Привокзальная площадь, студенческий кампус, молодежная зона на набережной и деловой комплекс у водокачки.