Вскрылись детали о жизни мальчика-бродяжки, брошенного мамой

«Я был в этот день на работе, мать пошла к соседке наверх. Оставила детей на бабушку, которой на тот момент было 77 лет. У меня в прихожей висела куртка, и там лежала зажигалка. Денису было полтора года, он вытащил зажигалку, пока бабушка кушать готовила, залез за диван и поджег его. Поролон очень быстро загорелся. Бабушка услышала крики, вытащила его из огня, сама обожгла все руки. Приехала эта соседка ко мне на работу, говорит: “Только не ругайся, Денис в реанимации”», — вспомнил детали трагедии Артем Артюхов.