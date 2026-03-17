«Мне не нужен». Вскрылись детали о жизни мальчика-бродяжки, брошенного мамой

Мальчик-бродяжка Денис из Железногорска, скитавшийся по подъездам осенью 2025 года, потому что от него отказались родители, постепенно идет на поправку. Сейчас он находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде, где с ним работают специалисты.
Ребенок попал туда после съемок программы «Мужское / Женское». Выпуск, снятый еще в разгар тех событий, вышел только сейчас. Из него стало известно, что до бродяжничества подросток какое-то время жил с отцом, спал на полу, не делал уроки из-за отсутствия в доме рабочего стола. Откровения близких и последние новости из жизни ребенка — в материале krsk.aif.ru.
На бетонном полу.
Krsk.aif.ru следит за судьбой мальчика-бродяжки с осени 2025 года — именно тогда местная жительница Татьяна Максимова нашла его лежащим в подъезде. Она же вызвала скорую помощь и полицию. И мать, и отец отказались забирать 10-летнего мальчика домой.
Алеся, дочь Татьяны, давно знакомая с ребенком, опубликовала историю в соцсетях, чтобы призвать его родителей к ответственности и устроить судьбу мальчика. После инцидента в подъезде Дениса отправили в приют.
По словам соседей, конфликты в доме копились годами, методы воспитания вызывали вопросы. Татьяна Максимова в эфире программы рассказала, что мальчик нередко ошивался рядом с мусорками, искал себе там еду, и общался с местными алкоголиками, сидящими на лавках. Также он признавался, что пробовал сигареты и спиртное.
О неблагополучной обстановке упоминали и другие горожане, указывая на проблемы женщины со спиртным. Продавец местного магазина Елена Ничкова подтвердила, что родители употребляли алкоголь регулярно.
"Тогда еще они жили совместно, мама и папа приходили в наш магазин за пивом с детьми — Денисом и вторым сыном, — рассказала Елена Ничкова.
Сама мать мальчика-бродяжки Татьяна ранее в разговоре с krsk.aif.ru объясняла агрессию сына тяжелой травмой. В двухлетнем возрасте мальчик устроил пожар и получил серьезные ожоги. После этого его характер изменился: начались проблемы с поведением, воровство. В школе подростка признали социально опасным. Женщина уверяла, что годами пыталась лечить сына у психиатров. Отказ забирать ребенка из подъезда она назвала минутным отчаянием.
Правда, как выяснилось в эфире программы, Денис получил травму, оставшись дома под присмотром бабушки, когда его мама ушла к соседке выпивать. Об этом рассказал папа мальчика Артем Артюхов.
«Я был в этот день на работе, мать пошла к соседке наверх. Оставила детей на бабушку, которой на тот момент было 77 лет. У меня в прихожей висела куртка, и там лежала зажигалка. Денису было полтора года, он вытащил зажигалку, пока бабушка кушать готовила, залез за диван и поджег его. Поролон очень быстро загорелся. Бабушка услышала крики, вытащила его из огня, сама обожгла все руки. Приехала эта соседка ко мне на работу, говорит: “Только не ругайся, Денис в реанимации”», — вспомнил детали трагедии Артем Артюхов.
«Привела в одной футболке».
В телевизионном эфире отец ребенка заявил, что намерен бороться за сына. Мужчина рассказал, что бывшая супруга не давала ему видеться с детьми шесть лет. Зимой 2023 года она неожиданно привела мальчика к нему на работу.
«Она в одной футболке зимой привела ребенка. Бросила его, сказала: “Он мне не нужен, забирай его” — и ушла. Сказала, что справиться с ним не может», — поделился Артем Артюхов.
Денис поселился у отца и его новой сожительницы Юлии Жуковой. Спать школьнику приходилось на надувном матрасе на полу. Уроки делать было негде. Артем признался, что стол для занятий он так и не купил. Проживание продлилось недолго. По словам отца, однажды ночью подросток забрал из его кошелька 10,5 тысяч рублей и ушел из квартиры.
Сожительница мужчины Юлия в студии сказала, что сочувствует ребенку и хочет, чтобы ему помогли. Однако когда телеведущая Юлия Барановская надавила на женщину, попросив честно признаться, нужен ли ей Денис, она сказала:
«Конкретно мне? У меня есть мой ребенок. У моего ребенка своя комната».
Также в программе принял участие отчим мальчика-бродяжки Михаил Быков. Он воспитывал ребенка семь лет и признался, что бил его ремнем. Вернувшись с вахты, мужчина узнал о решении бывшей жены отдать сына экс-супругу.
«С трех до десяти лет я воспитывал ребенка. Девять месяцев назад я уехал на вахту, когда вернулся домой, узнал, что бывшая жена решила отдать сына Артему, потому что не справлялась. Если контакт будет налажен, Татьяна собирается забирать ребенка», — сказал Михаил Быков.
Социально-опасное положение.
С 2023 года семья несовершеннолетнего признана находящейся в социально опасном положении. Мама Дениса не лишена родительских прав. В мэрии Железногорска krsk.aif.ru ранее отвечали, что комиссия по делам несовершеннолетних утвердила план профилактической работы с мальчиком и его родителями для «восстановления функций семьи».
«Проведен ряд мероприятий, направленных на решение проблем несовершеннолетнего и его семьи, послуживших причинами социального неблагополучия и трудной жизненной ситуации, на восстановление функций семьи в отношении воспитания и содержания ребенка, а также удовлетворения всех базовых потребностей», — говорится в тексте ответа.
Остальные детали работы с родителями и их сыном в мэрии отказались разглашать, ссылаясь на закон о персональных данных.
В эфире папа ребенка уверенно заявлял, что готов взять сына под свою опеку и сделать все ради его комфорта. Однако, как только камеры выключились, перестал интересоваться судьбой ребенка.
«Пока папу вели везде за собой, папа контактировал. Только мы отошли в сторону — папе все равно. Ни в коем случае нельзя возвращать ребенка в семью. Ребенку реабилитация дается очень сложно, но она маленькими шажочками идет», — поделилась Алеся с krsk.aif.ru.
Сейчас Денис находится в реабилитационном центре третий месяц. По словам Алеси, ориентировочно, школьник сможет вернуться домой в августе. Тем не менее ему понадобятся еще годы работы с психологами.
В реабилитационном центре имени Дмитрия Маркова показали недавнее видео с Денисом. Он рассказал свою историю, и люди начали писать ему поддерживающие комментарии. Когда Денису прочитали их, мальчик заулыбался и засмущался. Ребенок, привыкший скитаться по улицам и агрессивно общаться, оттаял от добрых слов.
До уличного бродяжничества подростка мальчики сами родители и их многолетнее равнодушие. Пока непонятно, каким образом ребенок должен вернуться в семью, которая его уже однажды отвергла и где он оказался никому не нужен. Мама мальчика отказалась выходить на связь с krsk.aif.ru.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сотрудница детского дома, желая насолить директору, дважды увозила воспитанницу учреждения в чужой город, бросая на произвол судьбы в холодном подъезде и посреди незнакомой улицы.