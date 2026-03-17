«Мой сын ушел ночью из дома и пропал»: завершились поиски 9-летнего мальчика в Иркутске

После того как правоохранители уточнили все детали внешности ребёнка, они немедленно начали поиски. При обследовании окрестных территорий, сотрудники вневедомственной охраны заметили школьника на детской площадке в одном из микрорайонов города. Мальчик цел и невредим. Его доставили в отделение полиции, где его уже ждали взволнованные родители.