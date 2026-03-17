«Мой сын ушел ночью из дома и пропал»: завершились поиски 9-летнего мальчика в Иркутске

В Иркутске завершились поиски 9-летнего мальчика, который пропал посреди ночи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Росгвардии, во время ночного патрулирования сотрудники узнали о том, что в районе улицы Сибирская потерялся школьник.
— Он самостоятельно ушел из дома в неизвестном направлении, — уточнили в ведомстве.
После того как правоохранители уточнили все детали внешности ребёнка, они немедленно начали поиски. При обследовании окрестных территорий, сотрудники вневедомственной охраны заметили школьника на детской площадке в одном из микрорайонов города. Мальчик цел и невредим. Его доставили в отделение полиции, где его уже ждали взволнованные родители.
