Главные цели новой Конституции Казахстана озвучил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан зарекомендовал себя в международном сообществе как сильное и авторитетное государство. «Поддерживая внутреннюю стабильность, мы укрепляем дружеские отношения с другими народами и уверенно идем в завтрашний день. Сегодня наша страна поступательно идет вперед. Поэтому нам как воздух нужны мир и дружба, терпение и настойчивость, креативность и усердие, трудолюбие и ответственность. Перед нами стоят высокие цели и конкретные планы. Отныне наша общая задача — безотлагательно начать их воплощение в жизнь», — сказал он.
Глава государства добавил, что казахстанцы принимали Народную Конституцию, глубоко осознавая свой непреложный долг перед будущими поколениями. «Конституция — это новый фундамент сильного, энергичного и конкурентоспособного Казахстана. Этот документ продолжает традиции законов Великой степи, демонстрируя неразрывную историческую связь и преемственность поколений. Обновленный Основной закон отвечает требованиям современности и в то же время является продолжением многовековой истории нашей государственности. Конституцию по праву можно назвать подлинно Народным законом, так как в ней дух патриотизма и героизма, традиции, унаследованные нами от предков, тесно переплелись с креативностью и новаторством», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также заявил, что Конституция — это «стальной щит, стоящий на страже интересов государства». «Одна из главных целей нашей Конституции — защита территориальной целостности, независимости и суверенитета страны, прав и свобод граждан, гарантия укрепления общественной справедливости и верховенства закона. Она также создает условия для развития образования, науки, инноваций и культуры, обеспечивает соблюдение чистоты и охрану природы. Главный документ Казахстана — это незыблемый символ солидарности и нерушимого единства нашего народа», — сказал глава государства.