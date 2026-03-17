Калининградская область стала лидером по доле китайских автомобилей в России

Всего за первые два месяца 2026 года в стране было продано 160,6 тыс. новых легковых автомобилей, из них 64,2 тыс. пришлось на китайские бренды. В среднем по России их доля составила 40%, снизившись по сравнению с прошлым годом (51,7%). По словам Сергея Целикова, основная причина снижения — запуск производства китайских моделей под российскими марками. Самую большую долю «забрал» Tenet у Chery.