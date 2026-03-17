Серия громких звуков встревожила жителей на севере Волгограда

Сегодня, 17 марта, жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда жалуются на похожие на взрывы звуки, которые они слышат уже больше часа.
— Шесть взрывов, потом небольшая пауза и все начинается снова. Мы живем в частном секторе, на границе двух районов — Тракторного и Краснооктябрьского. У собак началась паника — они ведут себя неадекватно. Мы тоже не понимаем, что происходит. Информации никакой нет, — рассказали ИА «Высота 102» жители улицы Батова.
Пенсионер из Краснооктябрьского района также пожаловался в редакцию на серию громких звуков, которые он слышит со стороны Тракторозаводского района.
— Бабахает все утро. На гром не похоже. Взрывают, наверное, что-то, — предположил мужчина.
Встревожены и жители Центрального района Волгограда, до которых также доносятся отголоски тревожных звуков.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области ничего не пояснили, отметив, что никакой информации об этом к ним не поступало.
— Звуки действительно слышны, мы в курсе, но информации пока никакой нет. Пока не стоит опасаться или предпринимать каких-либо дополнительных мер. В случае необходимости мы информацию до граждан доведём, — сообщили информагентству в штабе гражданской обороны Тракторозаводского района Волгограда.
Между тем, жители северных районов предположили, что эти звуки могут раздаваться с острова Зеленый, где иногда проводят учения.
Однако в пресс-службе администрации Волжского сообщили, что связывались с военными, но там заявили, что сегодня они не проводят никаких мероприятий.
