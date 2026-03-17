Совмин изменил правила целевого набора в учебные заведения Беларуси

Правила целевого набора в учебные заведения изменились в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совет министров изменил правила целевого набора в учебные заведения Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Подробная информация размещена в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Право на целевую подготовку получат государственные органы, государственные организации и организации с долей собственности государства в уставных фондах не менее 50%. Кроме того, указанное право может быть предоставлено и иным организациям, которые внесли значительный вклад в развитие региона и имеющим ходатайство соответствующего облисполкома (Мингорисполкома).

Вместе с тем заказчики должны будут обосновать необходимость подготовки специалиста на условиях целевой подготовки. Что касается вузов, то они должны будут организовать обязательные конкурсы для целевиков и на этапе подачи документов, и после сдачи внутренних вступительных экзаменов.

В документе указана ответственность абитуриента и заказчика за необоснованное расторжение или невыполнение условий договора о целевой подготовке. Также были уточнены сроки и формы предоставления заявок на целевую подготовку.

Были внесены и изменения в порядок государственной аккредитации учебных заведений, которые могут осуществлять целевую подготовку специалистов. К примеру, в состав комиссий, которые проводят подобную аккредитацию, должны быть включены представители заказчиков кадров. Вместе с тем до 1 сентября 2030 года вузы должны увеличить долю профессорско-преподавательского состава с ученой степенью с 40 до 45%.

