Президент поблагодарил молодежь за активное участие в референдуме

«Отдельного упоминания заслуживает высокая активность молодежи Казахстана. Представители молодого поколения воплотили в жизнь принцип “национальной ответственности”, о котором писал классик казахской литературы Абиш Кекильбаев. Считаю это закономерным, поскольку новая Конституция призвана служить, прежде всего, во благо нашего подрастающего поколения. Я не раз заявлял и хочу повторить: будущее Казахстана — в руках нашей молодежи! Я, как глава государства, искренне доверяю вам и возлагаю на вас большие надежды! Наша молодежь обладает уникальными навыками, невероятно талантлива, ее отличают высокий потенциал развития и мощная созидательная энергия!» — продолжил президент.