Более 28 тысяч попугаев привезли в Красноярск за последние три года

С 2023 года в Красноярский край из Кыргызстана ввезли свыше 28 тысяч попугаев. Поставки продолжаются ежегодно и формируются партиями, которые проходят ветеринарный контроль. По данным регионального управления Россельхознадзора, в 2023 году в регион поступило более 4 219 птиц. Уже в 2024 году объёмы заметно выросли: за год ввезли 12 партий, в общей сложности 9 473 попугая. Крупнейшая поставка пришлась на 5 августа и составила 1240 птиц, наименьшая была зафиксирована 15 февраля — 510 особей. В течение года поставки распределялись неравномерно: по две партии пришлись на февраль, август, ноябрь и декабрь, ещё по одной — на март, апрель, май и сентябрь. Рост продолжился и в 2025 году. В край ввезли 19 партий общей численностью 14 365 попугаев. Самой крупной стала поставка 12 мая, когда ввезли 1965 особей, а наименьшей — 11 апреля (510 птиц). Наиболее активные месяцы по числу поставок — май и сентябрь, когда в регион поступило по три партии. Ввоз двух партий в месяц был зафиксирован в январе, ноябре и декабре. В 2026 году, по состоянию на 17 марта, в Красноярский край ввезли четыре партии попугаев: по две в феврале и марте. Самая крупная поставка была проверена 24 февраля — 870 птиц, а минимальная 6 марта — 560 особей. Рост поставок специалисты связывают с устойчивым спросом на декоративных птиц. Попугаи остаются одними из самых популярных домашних питомцев благодаря неприхотливости, компактности и способности к социализации. Чаще всего в регион завозят распространённые виды: волнистых попугаев, неразлучников, корелл, амадин и ожереловых попугаев. Продолжительность их жизни зависит от вида и условий содержания. Так, волнистые попугаи живут в среднем 7−10 лет, неразлучники — до 15 лет, кореллы могут доживать до 20 лет, ожереловые попугаи — до 25−30 лет, а амадины обычно живут около 5−8 лет. Эксперты отмечают, что при правильном уходе, сбалансированном питании и регулярном наблюдении у ветеринаров декоративные птицы могут жить дольше средних показателей. Именно поэтому интерес к их содержанию остаётся высоким, а поставки в регион продолжают расти.