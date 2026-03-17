Почти треть воронежцев считают оптимальным отдыхом 28 дней

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения Воронежа и выяснил, какую продолжительность отпуска горожане считают идеальной. Исследование проходило с 6 по 12 марта 2026 года.
Короткие периоды отдыха пользуются наименьшей популярностью: только 5% респондентов предпочли бы отдыхать 10 дней. Двумя неделями готовы ограничиться 17% опрошенных, тремя — 19%. Наибольшее число участников (31%) назвали идеальной продолжительностью четыре недели. Еще четверть горожан (25%) высказались за отпуск длительностью больше месяца.
Аналитики SuperJob отметили гендерные и возрастные различия в предпочтениях. Женщины чаще мужчин согласны на двух- или трехнедельный отдых, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.
Среди воронежцев моложе 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для восстановления 10 дней, 26% выбрали бы две недели, а 23% — три. В возрастной группе от 35 до 45 лет 3 из 10 опрошенных отдают предпочтение четырем неделям, а 28% — отпуску длиннее месяца. Интересно, что среди респондентов старшего возраста доля сторонников четырехнедельного отдыха достигает 39%.
Образование также влияет на выбор: горожане со средним профессиональным образованием заметно чаще обладателей вузовских дипломов называют идеалом четыре недели (42% против 30%).
Ожидаемо, что уровень дохода коррелирует с желанием отдыхать дольше. Среди опрошенных с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц 33% назвали лучшим отдых в четыре недели, а 27% высказались за еще более продолжительный период.