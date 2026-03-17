Почти треть воронежцев считают оптимальным отдыхом 28 дней

Среди воронежцев моложе 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для восстановления 10 дней, 26% выбрали бы две недели, а 23% — три. В возрастной группе от 35 до 45 лет 3 из 10 опрошенных отдают предпочтение четырем неделям, а 28% — отпуску длиннее месяца. Интересно, что среди респондентов старшего возраста доля сторонников четырехнедельного отдыха достигает 39%.