В Красноярске банк оштрафовали за «телефонный террор» должников

В Красноярске оштрафовали крупный банк на полмиллиона рублей за «телефонный террор» должников: одной клиентке позвонили около 500 раз за два месяца, а другому заемщику — 21 раз за сутки. По версии ГУФССП России по краю, помимо избыточной частоты контактов, на людей оказывали психологическое давление, сообщая недостоверные сведения.
Так, должников вводили в заблуждение относительно трудоустройства, утверждая, что они не смогут «работать даже продавцом». Кроме того, банк систематически беспокоил родственников клиентов без их письменного согласия, а в одном из случаев оставил уведомление о долге прямо в дверном проеме знакомого.
Организацию признали системным нарушителем: похожие истории были в Ростовской, Новосибирской, Кемеровской областях и Пермском крае. Компании назначили максимальный штраф в 500 тысяч рублей.