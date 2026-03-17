В Уфе мужчину с открытой формой туберкулеза насильно отправили в диспансер

В Уфе судебные приставы принудительно госпитализировали 50-летнего мужчину, у которого диагностировали открытую форму туберкулеза. Уфимец не только отказывался от лечения, но и скрывал болезнь от окружающих, создавая реальную угрозу для их здоровья. Медучреждение обратилось в суд, и тот обязал пациента пройти восьмимесячный курс терапии в специализированном диспансере.
Исполнительный лист поступил в Кировский районный отдел судебных приставов, однако мужчина проигнорировал решение суда, сменил место жительства и пустился в бега. Его объявили в исполнительный розыск. В конце концов беглеца нашли и принудительно передали медикам. Теперь он будет находиться в туберкулезном диспансере и лечиться столько, сколько предписано судом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.