В Уфе мужчину с открытой формой туберкулеза насильно отправили в диспансер

Судебные приставы разыскали скрывавшегося от лечения опасного больного.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе судебные приставы принудительно госпитализировали 50-летнего мужчину, у которого диагностировали открытую форму туберкулеза. Уфимец не только отказывался от лечения, но и скрывал болезнь от окружающих, создавая реальную угрозу для их здоровья. Медучреждение обратилось в суд, и тот обязал пациента пройти восьмимесячный курс терапии в специализированном диспансере.

Исполнительный лист поступил в Кировский районный отдел судебных приставов, однако мужчина проигнорировал решение суда, сменил место жительства и пустился в бега. Его объявили в исполнительный розыск. В конце концов беглеца нашли и принудительно передали медикам. Теперь он будет находиться в туберкулезном диспансере и лечиться столько, сколько предписано судом.

