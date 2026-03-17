Токаев обратился к жителям нескольких областей Казахстана

"Нынешний референдум стал еще одним ярким подтверждением нашего незыблемого единства и приверженности духу созидательного сотрудничества. Мы стали свидетелями проявления подлинного патриотизма и искренней поддержки наших граждан.
Выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, проявившим неравнодушие к судьбе государства и принявшим участие в голосовании! Хочу искренне поблагодарить граждан, которые, полностью разделяя национальные интересы, поддержали Основной закон и восприняли голосование как историческую миссию", — заявил президент.
Он отметил жителей сразу нескольких областей Казахстана. «В этой связи хочу особо отметить жителей Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей, области Жетысу и других регионов, поддержавших Основной закон», — сообщил Касым-Жомарт Токаев.