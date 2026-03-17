Уровень воды в двух реках Самарской области может превысить опасные отметки

Уровень воды на двух реках Самарской области может превысить опасные отметки весной 2026 года. В зоне риска — Большой Черемшан и Крымза. Там организованы посты наблюдения. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщила начальник самарского гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.