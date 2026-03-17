Уровень воды в двух реках Самарской области может превысить опасные отметки

Уровень воды на двух реках Самарской области может превысить опасные отметки весной 2026 года. В зоне риска — Большой Черемшан и Крымза. Там организованы посты наблюдения. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщила начальник самарского гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.
«На сегодняшний день на реках региона все спокойно. Режим зимней межени сохраняется. На реках Чапаевка, Чагра лед уже сошел, на остальных еще сохраняется. На Куйбышевском и Саратовском водохранилищах — ледостав», — сказала Людмила Анурова.
По прогнозам специалистов, максимальный уровень воды в весеннее половодье на реках Кондурча, Самара (п. Алексеевка), Чапаевка, Большой Иргиз ожидается в пределах нормы, на реках Большой Черемшан, Сок, Большой и Малый Кинель, Крымза, Чагра — больше нормы на 20−64 см, на реке Самара, Елшанка — выше нормы на 180 см.