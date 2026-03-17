В Волгоградской области объявили желтый уровень погодной опасности

Волгоградскую область в ближайшие часы накроет сильный туман. Синоптики Гидрометцентра РФ объявили желтый уровень погодной опасности. Жителям региона, а в особенности водителям, стоит быть осторожными на дороге в условиях плохой видимости. Предупреждение действует с вечера 17 марта и до 10 часов утра 18 марта.
Также синоптики волгоградского ЦГМС обещают дождь, который будет идти ночью, утром и днем 18 марта. Днем в среду воздух прогреется до +8, в четверг до +11. В отдельных районах области потеплеет до +13.
Ночью 19 марта также обещают осадки в виде дождя и дождя со снегом. На дорогах будет скользко.