В Калининградской области начнут по-новому готовить кадры

В Калининградской области продолжают бороться с нехваткой рабочих рук. Сегодня кадровый голод особенно остро испытывают в сельском хозяйстве, электротехнической промышленности и в системе образования. Справиться с проблемой должны помочь новые программы нацпроекта «Профессионалитет».
Образовательные кластеры запустят уже с 1 сентября этого года. Все проекты успешно защитили в конце февраля в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге. Сейчас площадки активно готовят к приему первых студентов. На их открытие выделили 480 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.
Дополнительные здания не понадобятся: кластеры откроют на базе уже работающих колледжей в Калининграде, Советске и Черняховске. Они заключили партнерские соглашения с предприятиями, по которым будущие работодатели смогут напрямую участвовать в процессе обучения. Реальные производственники будут читать лекции, вести практические занятия.
— Так убивают сразу двух зайцев: повышают престиж специальностей и одновременно решают проблему кадрового голода на предприятиях и в организациях. Многие молодые люди сталкиваются с проблемой трудоустройства после завершения обучения: опыта не хватает, зарплату предлагают низкую, возможности для карьерного роста и повышения квалификации отсутствуют. Теперь подход к обучению изменился. Поскольку они учатся фактически по заказу конкретного производства, то могут быть уверены, что сразу пойдут работать туда, где, вероятнее всего, проходили практику. В какой-то степени мы вернулись к советской системе, когда всем давали направления. И это хорошо, — отметила в беседе с корреспондентом «РГ» кандидат педагогических наук Наталья Трифонова.
К слову, о предприятиях. В «Профессионалитет» уже вошли крупные калининградские заводы с огромными штатами. Самостоятельно решить кадровую проблему они не могут, поэтому включение в образовательный процесс стало своеобразной инвестицией в будущее.
Предприниматели отметили, что такой подход оказался намного эффективнее привычного поиска сотрудников через кадровые агентства и интернет-порталы. Система так называемого «перекупа» специалистов с заводов, когда их заманивали на другое предприятие более высокой зарплатой и прочими бонусами, больше не работает в Калининградской области. Об этом рассказал генеральный директор технологической компании «Джиэс-Нанотех» Сергей Пластинин.
Схожей точки зрения придерживается начальник отдела персонала компании «Цифровые телевизионные системы» Светлана Коршунова. По ее мнению, при непосредственном участии предприятия в образовательном процессе вполне реально получить высококвалифицированного специалиста.
— Однако для этого нужно к условным 10 процентам теории добавить 20 процентов самостоятельных занятий и не менее 70 процентов практики — непосредственной работы по будущей специальности. Мы планируем привлекать на наш завод студентов во время их обучения, — заключила кадровик.
Кстати.
Всего с 1 сентября в регионе заработают шесть кластеров среднего профессионального образования: рыбопромышленный, педагогический, сельскохозяйственный, электротехнической промышленности и два кластера машиностроения.