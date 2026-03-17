Не кофе и не алкоголь: что усиливает тревожность, объяснили волгоградцам

Врач Зухра Павлова дала полезные рекомендации.

Волгоградцам, которые замечают у себя повышенную тревожность, стоит пересмотреть рацион. Эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследования рассказала, что переизбыток жиров в питании может усиливать беспокойство.

Обычно жирную пищу избегают из-за риска набрать вес. Но ученые выяснили: насыщенные жиры разрушают полезную микробиоту кишечника, а это негативно сказывается на работе мозга. На фоне таких изменений растет уровень тревоги.

Связь кишечника и мозга — доказанный факт. Считается, что нарушения в микробиоме повреждают слизистую оболочку кишечника. Через эти повреждения бактерии попадают в кровоток, а затем по блуждающему нерву передают сигналы в мозг.

При этом не все жиры вредны. Ненасыщенные — те, что содержатся в рыбе, растительных маслах и орехах — оказывают противовоспалительное действие и полезны для организма. Но и насыщенные жиры (мясо, молоко, сливочное масло) полностью исключать нельзя: их недостаток тоже может навредить.

Главное — контролировать количество. «Просто следите, чтобы на вашей тарелке всегда присутствовало примерно поровну жиров, белков и углеводов», — рекомендует Зухра Павлова в своем паблике.

Простой совет для волгоградцев: если вы склонны к тревожным состояниям, не спешите исключать целые группы продуктов. Достаточно сбалансировать питание и уменьшить долю насыщенных жиров — и самочувствие может улучшиться.

