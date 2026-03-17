Депутаты Троицка одобрили повышение платы за проезд в автобусах

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Горсобрания депутатов 17 марта.
По словам начальника Управления социально-экономической политики администрации, на сегодня муниципальное предприятие «Троицкое ПАТП имени Е. М. Мокеева» является убыточным.
«Основные причины тому — рост расходов из-за увеличения стоимости ГСМ и запчастей; увеличение числа частных легковых автомобилей; частичная передача автобусных маршрутов частным компаниям», — перечислила чиновница.
Для стабилизации работы предприятия необходимо увеличить тариф на проезд до 50 рублей (наличная форма оплаты) и 45 рублей (безналичная), повысить стоимость проездных до 2,5 тыс. рублей.
Предложение поддержано. «Принятые меры необходимы для обеспечения жизнеспособности муниципального предприятия и работы общественного транспорта», — говорится в комментарии властей.