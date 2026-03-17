Выпускник свердловского вуза отсудил компенсацию за отравление

Происшествие произошло летом 2025 года. Тогда выпускники юрфака отмечали окончание учебы в ресторане «Версаль» (принадлежит ООО «Ричмонд Рест»). Через некоторое время Дмитрий почувствовал себя плохо, несколько дней его тошнило, затем молодого человека госпитализировали. Как выяснилось позже, случай был не единичным.
«Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и обнаружили в заведениях грубейшие нарушения санитарных норм. В период с 13 июля по 8 августа было зарегистрировано 26 случаев заболевания среди участников торжества. У 15 пострадавших лабораторно подтвердилась сальмонелла», — рассказали в пресс-службе.
Надзорное ведомство подало иск в суд в интересах Дмитрия. Суд удовлетворил иск, обязав ответчика выплатить пострадавшему около 55 тыс. рублей.
Напомним, что в Кировском районном суде Екатеринбурга находится уголовное дело в отношении 39-летнего шеф-повара ООО «Ричмонд Рест», работавшего на пищеблоке ресторана «Версаль». Именно его блюда стали причиной массового отравления выпускников и сотрудников Уральского государственного юридического университета.