Молодые граждане вписали свое имя в летопись страны — Токаев

Президент считает, что «историческое значение этого документа по достоинству оценят и нынешнее, и, конечно, будущие поколения».
«А нам выпала миссия стать подлинными творцами государственной летописи. Это не только почетная и ответственная миссия, но и ниспосланная самой судьбой редчайшая возможность своим мнением и голосом определить вектор развития родного Отечества. Поэтому можно с уверенностью сказать: все мы стали свидетелями и участниками великого переломного момента в нашей истории», — сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия в Акорде, посвященного принятию Конституции РК.
Глава государства поблагодарил «всех, кто принял участие в референдуме, проявил гражданскую ответственность и патриотизм».
«В особенности выражаю сердечную признательность молодежи. Молодые граждане вписали свое имя в летопись страны, стали соавторами Основного закона. Настоящее и будущее Казахстана — в руках молодых людей! Это не лозунг, а закон жизни, суть нашей государственной политики».Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил президент, по поводу успешного проведения референдума к нему поступают теплые поздравления руководителей дружественных государств и международных организаций.
«Пользуясь данной возможностью, выражаю им искреннюю признательность за поддержку и симпатии к нашему народу». Касым-Жомарт Токаев.
Ранее глава государства скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».
Также Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции.