В питомниках и мини-теплицах Красноярского края вырастят 30 млн сосен, елей и кедров

В Красноярском крае для восстановления лесов вырастят 30 млн саженцев хвойных пород с открытой и закрытой корневой системой. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
Больше всего сеянцев планируют получить на территории Ермаковского, Енисейского и Большемуртинского лесничеств. К лесовосстановлению лесничества и арендаторы лесных участков приступят с установлением устойчивых положительных температур и полным сходом снежного покрова.
В настоящее время идет подготовка к лесокультурному сезону: проводят осмотры техники и оборудования, арендаторы заключают договоры на приобретение посадочного материала.
«Посадочный материал мы выращивают в 32 питомниках и 11 мини-теплицах, что полностью покрывает потребность региона в саженцах для лесничеств и арендаторов. Объемы лесовосстановления определяются ежегодно исходя из фактических площадей вырубок и погибших лесов. Так, в 2026 году мы планируем высадить более 15 млн в сеянцев хвойных пород — сосны, ели и кедр, что полностью компенсирует утраченные лесные массивы. Также лесничества поставляют саженцы для лесовосстановления в другие регионы страны», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.
Напомним, что леса в Красноярском крае восстанавливают в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». К первым посадкам в южных территориях планируют приступить в конце апреля — начале мая.
