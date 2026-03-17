В питомниках и мини-теплицах Красноярского края вырастят 30 млн сосен, елей и кедров

«Посадочный материал мы выращивают в 32 питомниках и 11 мини-теплицах, что полностью покрывает потребность региона в саженцах для лесничеств и арендаторов. Объемы лесовосстановления определяются ежегодно исходя из фактических площадей вырубок и погибших лесов. Так, в 2026 году мы планируем высадить более 15 млн в сеянцев хвойных пород — сосны, ели и кедр, что полностью компенсирует утраченные лесные массивы. Также лесничества поставляют саженцы для лесовосстановления в другие регионы страны», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.