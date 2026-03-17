Красноярцам порекомендовали включать в рацион куриное бедро

Продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы и делает организм более стойким в борьбе с инфекциями.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе куриного бедра и дали советы по его выбору.

Продукт содержит витамин А, необходимый для здоровья глаз, витамины группы В для поддержки нервной системы и иммунитета, а также калий, регулирующий водно-солевой баланс и отвечающий за сердечный ритм.

Регулярно включая куриное бедро в рацион, можно улучшить работу сердечно-сосудистой системы, сделать организм более стойким в борьбе с инфекциям и даже снизить риск депрессивного состояния. Употребление продукта благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Чтобы уменьшить калорийность бедра, в Роспотребнадзоре порекомендовали снимать кожу с мяса, сливать первый бульон при его варке, готовить без добавления масла или запекать в духовке.

«Не покупайте продукт на стихийных рынках. Отдавайте предпочтение крупным магазинам и проверенным производителям. При выборе замороженного бедра постучите по его поверхности — звонкий звук означает, что условия хранения были соблюдены. Глухой звук — плохой признак. Обратите внимание на вес. На замороженном продукте вес обычно указывается до помещения в морозильную камеру. Потеря веса не должна превышать 4%. Значительная потеря веса является признаком неправильного хранения — продукт неоднократно разморожен и заморожен повторно», — уточнили специалисты.