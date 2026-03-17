Красноярцам порекомендовали включать в рацион куриное бедро

«Не покупайте продукт на стихийных рынках. Отдавайте предпочтение крупным магазинам и проверенным производителям. При выборе замороженного бедра постучите по его поверхности — звонкий звук означает, что условия хранения были соблюдены. Глухой звук — плохой признак. Обратите внимание на вес. На замороженном продукте вес обычно указывается до помещения в морозильную камеру. Потеря веса не должна превышать 4%. Значительная потеря веса является признаком неправильного хранения — продукт неоднократно разморожен и заморожен повторно», — уточнили специалисты.