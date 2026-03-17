Прокуратура отсудила права у троих водителей в Омской области

Прокуратура Седельниковского района Омской области проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом в надзорном ведомстве рассказали сегодня, 17 марта.
Установлено, что трое местных жителя, имеющие водительские удостоверения, страдают заболеваниями, при которых управление транспортными средствами любой категории противопоказано. Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан, прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.
Требования были удовлетворены в полном объеме: действие водительских прав троих шоферов будет аннулировано. После вступления решений в силу прокуратура проконтролирует их исполнение.
