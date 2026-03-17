В Уфе на крышу высотного банка вернулись соколы-сапсаны.

В Уфу точно приходит весна. На крышу высотного здания банка 16 марта прилетели соколы-сапсаны. Вернувшихся на привычное место гнездования птиц зафиксировали установленные на крыше здания камеры. В прошлом году пернатые вернулись почти в тех же датах — 14-го числа. Многолетние наблюдения ученых-орнитологов показали, что есть верная примета: после возвращения соколов с зимовки, в город непременно приходит устойчивая климатическая весна и тепло.
Напомним, сапсаны гнездятся в Уфе больше 20 лет. Площадка на крыше банка стала для птиц привычным и безопасным местом для выведения потомства. За все время появилось 14 птенцов. В прошлом году самец прилетел с молодой самкой и выводка у пернатой пары не было. В 2024 году вылупился только один птенец, которого назвали Буляк (Подарок) в честь 450-летия города.
С 2019 года ведется онлайн-трансляция жизни птиц — желающие могут наблюдать от периода насиживания кладки до момента, как птенцы «встают на крыло».