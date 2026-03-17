В Уфе на крышу высотного банка вернулись соколы-сапсаны.

Напомним, сапсаны гнездятся в Уфе больше 20 лет. Площадка на крыше банка стала для птиц привычным и безопасным местом для выведения потомства. За все время появилось 14 птенцов. В прошлом году самец прилетел с молодой самкой и выводка у пернатой пары не было. В 2024 году вылупился только один птенец, которого назвали Буляк (Подарок) в честь 450-летия города.