Опрос показал, сколько россиян использует ИИ при планировании путешествия

«Мегафон»: почти 10% россиян прибегают к ИИ при планировании путешествий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 10% российских туристов прибегают к возможностям искусственного интеллекта при планировании путешествий, следует из совместного исследования «Мегафона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Как следует из обзора, который есть в распоряжении РИА Новости, 9% россиян регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, еще 13% — обращаются к нему эпизодически для поиска достопримечательностей и ресторанов. Порядка 10% присматриваются к возможностям нейросетей, но перепроверяют все советы, а 5% — обращались к ИИ, но не были удовлетворены ответами.

«При этом сохраняется и осторожность: 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия, другие 16% не видят в технологиях практической пользы», — указали авторы исследования.

Чаще всего ИИ используют для подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений, составления маршрута путешествия, а также поиска идей для поездки. Реже при помощи нейросетей ищут жилье и составляют списки необходимых вещей, или спрашивают, как уложиться в бюджет.

При этом интернет-трафик профильных ИИ-сервисов для планирования поездок с начала текущего года вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По данным анализа обезличенных данных “Мегафона”, к помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины — на них приходится 64% трафика на тематические ресурсы. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 40% пользователей, далее идут туристы в возрасте 25−34 лет (25%) и 45−54 лет (20%)», — отмечают аналитики.

Особый всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий отмечается в ноябре, когда туристы занимаются организацией своего новогоднего отпуска, а также в начале лета со стартом каникул и сезона отпусков.