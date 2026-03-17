Военные суда Индии вышли на охрану танкеров в Персидском заливе

Индийский телеканал сообщил, что операция Sankalp проводится в связи с ростом напряженности в ближневосточном регионе. Военные корабли Индии в Персидском заливе следят за танкерами и коммерческими судами, идущими в Индию, при прохождении через ключевые проливы, уточняет «Интерфакс».
Один из индийских эсминцев с управляемым ракетным вооружением INS Surat дежурит в Оманском заливе. Еще три судна задействованы в борьбе с пиратами в Аденском заливе.
По данным индийских властей, со старта военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля в Ормузском проливе продолжают находиться 26 кораблей, которые должны проследовать в Индию.
Часть коммерческих кораблей, направляющихся в Индию, смогли миновать Ормузский пролив. В порты назначения в Индии уже прибыли газовоз Shivalik, газовоз Nanda Devi, на подходе — нефтетанкер Jag Ladki.