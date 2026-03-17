Вашингтон
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре открылся обновленный хирургический блок в клиниках медвуза

Хирургический блок капитально отремонтировали в медучреждении Самары.

Источник: СамГМУ

В Самаре после капитального ремонта открылся обновленный хирургический блок в клиниках СамГМУ. Как сообщает пресс-служба вуза, одновременно с ремонтом произошла и реорганизация.

«Новое общехирургическое отделение № 1 включило хирургические отделения кафедр пропедевтической хирургии и госпитальной хирургии», — говорится в сообщении.

Отделение № 1 рассчитано на 40 коек. В помещениях расширили дверные проемы, сюда купили новое оборудование, койки. Также в отделении появились дополнительные санузлы. Еще 15 коек составляет вместимость отделения № 3, где проводят операции по трансплантации печени. В вузе отметили, что реорганизация поможет оптимизировать маршрутизацию пациентов и лечебный процесс.