В «Фармсинтезе» рассказали, когда в России восполнят запасы «Зифлукорта»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Запасы лекарственного препарата «Зифлукорт», предназначенного для пациентов с дисфункцией надпочечников, в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах лекарственных препаратов в России могут восполниться в течение одной-двух недель, рассказали РИА Новости в компании-производителе «Фармсинтез».
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в крупных аптеках возникли перебои с поставками жизненно необходимого препарата «Зифлукорта» для пациентов с дисфункцией надпочечников. За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет.
«Лекарственный препарат “Зифлукорт” (МНН: Флудрокортизон) находится в обращении на рынке РФ, имеется на складах дистрибьюторов и отгружается в адрес аптечных сетей. Восполнение запасов указанного лекарственного препарата в розничных точках продажи (в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах выбора и заказа лекарственных препаратов) может произойти в течение одной-двух недель», — говорится в сообщении.
В компании порекомендовали для поиска доступной для покупки препарата аптечной организации отслеживать информацию на онлайн-площадках или обращаться напрямую в аптечные организации.