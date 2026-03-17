Кадровый центр назвал самые дорогие вакансии марта: замглавврача в Советске, водитель самосвала и врач в Гурьевске

Источник: Янтарный край

Эксперты Кадрового центра Калининградской области проанализировали предложения на портале «Работа России» и составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта.

Первое место — заместитель главного врача по медицинской части в Клинический санаторий «Советск». Зарплата от 130 до 200 тысяч рублей.

Второе место — водитель автомобиля (шарнирно-сочленённого самосвала) на Калининградский янтарный комбинат. Здесь предлагают от 95 до 170 тысяч.

Третье место занимает вакансия участкового врача-терапевта в Гурьевскую центральную районную больницу. Доход — от 148 до 169 тысяч рублей.

Четвёртое место — тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в «Правдинское свинопроизводство». Зарплата от 100 до 150 тысяч.

Пятое место — механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах в Калининградский морской торговый порт. Работодатель готов платить от 80 до 150 тысяч рублей.

Найти подходящую вакансию можно на портале «Работа России».