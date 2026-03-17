Калининград готовится к Российско-Китайским играм: делегация проверила арены и осталась довольна

Делегация во главе с руководителем проекта от федеральной дирекции Алексеем Ивановым побывала на «Автотор-Арене», во дворце спорта «Янтарный», в спортшколе по теннису в Калининграде и в ФОКе «Атлант» в Светлом.
Большинство площадок уже готовы к соревнованиям. Исключение — зал для настольного тенниса, там ремонт завершится к концу апреля. На некоторых объектах планируют скорректировать освещение для качественной телевизионной картинки — трансляции будет вести «Матч-ТВ».
На совещании обсудили безопасность, работу переводчиков и брендирование арен. Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что международный турнир станет частью празднования 80-летия области.
Игры пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. В программе — больше десяти видов спорта. Медали для победителей ранее представили на выставке в Совете Федерации.