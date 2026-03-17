На развитие спорта в Таганроге в 2025 году направили 185,5 млн рублей

Спортсмены Таганрога завоевали 7781 медаль за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год на развитие спортивной отрасли в Таганроге было направлено 185,5 миллиона рублей. Средства пошли на модернизацию инфраструктуры, проведение соревнований и поддержку спортсменов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Главным результатом года стал значительный рост числа таганрожцев, систематически занимающихся спортом. Спортсмены города завоевали рекордное количество наград: при плане в 2200 медалей они привезли 7781 медаль с областных, всероссийских и международных соревнований.

В городе работают три муниципальные спортивные школы и две областные школы олимпийского резерва. Активно развивается комплекс ГТО. Так, 8 321 таганрожец зарегистрировался на официальном сайте, что составляет 17,4% населения города старше шести лет.

