На развитие спорта в Таганроге в 2025 году направили 185,5 млн рублей

За 2025 год на развитие спортивной отрасли в Таганроге было направлено 185,5 миллиона рублей. Средства пошли на модернизацию инфраструктуры, проведение соревнований и поддержку спортсменов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Главным результатом года стал значительный рост числа таганрожцев, систематически занимающихся спортом. Спортсмены города завоевали рекордное количество наград: при плане в 2200 медалей они привезли 7781 медаль с областных, всероссийских и международных соревнований.
В городе работают три муниципальные спортивные школы и две областные школы олимпийского резерва. Активно развивается комплекс ГТО. Так, 8 321 таганрожец зарегистрировался на официальном сайте, что составляет 17,4% населения города старше шести лет.
