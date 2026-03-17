На развитие спорта в Таганроге в 2025 году направили 185,5 млн рублей

За 2025 год на развитие спортивной отрасли в Таганроге было направлено 185,5 миллиона рублей. Средства пошли на модернизацию инфраструктуры, проведение соревнований и поддержку спортсменов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.