Калининградским школьникам рассказали о заводах России и региона

рамках проекта «Разговоры о важном». В Калининграде занятие для учеников 10−11 классов школы № 6 провёл заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли региона Егор Корнаухов.
Чиновник не только осветил федеральную повестку, но и подробно остановился на местных проектах. Ребятам рассказали о первой в стране Калининградской гигафабрике по производству литий-ионных аккумуляторов, масштабной модернизации заводов «Автотор» и других драйверах промышленности.
«Такие занятия помогают профориентации. Нам важно, чтобы молодёжь оставалась жить и работать в регионе», — подчеркнул Корнаухов.
Школьники узнали, какие специалисты сегодня востребованы на предприятиях, какие навыки помогут выпускникам стать конкурентоспособными на рынке труда и как выстроить карьеру, не уезжая из области.