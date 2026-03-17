Врач Майорова рассказала, почему фурункул в носу нельзя удалять самому

Лор-хирург высшей категории Юлия Майорова предостерегла читателей krsk.aif.ru от самостоятельного удаления фурункула в носу или срезания его верхушки. По словам доктора, это может быть опасно для здоровья.
Стержневый абсцесс, или фурункул, возникает из-за проникновения через микротравмы слизистой бактерии стафилококка — занести её можно грязными руками. Причиной острого гнойного воспаления также нередко становится ослабленный стрессом, хроническими болезнями и дефицитом витаминов иммунитет.
«На начальной стадии абсцесс выглядит, как покраснение и припухлость, но если его не лечить, симптомы нарастают. Боль становится пульсирующей и ноющей. Отёк распространяется на щёки, губы, веки. Появляются гнойные выделения. Затрудняется дыхание. Поднимается температура, появляется слабость», — рассказывает Юлия Майорова.
Чтобы процесс не усугублялся, на ранней стадии доктор рекомендует применять антисептики и антибактериальные мази. Но если время ушло и вы заметили у себя перечисленные выше симптомы, фурункул подлежит хирургическому вскрытию с удалением гнойного стержня и дренированием.
«Подход всегда индивидуальный. Врач учитывает стадию, локализацию и сопутствующие заболевания. Не выдавливайте фурункул и не срезайте верхушку! Область носа анатомически связана с венозными сосудами головы и при неправильном лечении инфекция может распространиться на мозг и глазницы, вызвать менингит или абсцесс. И помните: с фурункулом в носу лучше перестраховаться и сходить к доктору, чем потом лечить осложнения», — предупреждает врач.