20 марта в Иркутске перекроют движение транспорта по улице Карла Либкнехта

20 марта 2026 года в Иркутске перекроют движение транспорта по улице Карла Либкнехта. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города.
— Временные ограничения будут действовать с 04:00 до 09:00, — уточняется в уведомлении.
В связи с празднованием Ураза-байрам, движение транспорта будет перекрыто на отрезке дороги между улицами Тимирязева и Подгорной. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда.
