В Октябрьском районе Уфы капитально обновят пять школ и один детский сад

В Октябрьском районе Уфы обновят учебные заведения. Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» сейчас идет в центрах образования № 29 и № 40, школах № 127 и № 31, лицее № 93 и детском саду № 218.
На рабочем совещании глава района Антон Тарасов заслушал подрядчиков. Так, где-то строители уже заканчивают демонтаж, где-то приступают к отделке. Контроль за качеством и сроками обещают жесткий и личный.
Особое внимание уделили лицею № 93. Там капитальный ремонт стартует с 1 апреля. На время работ учеников распределят по другим школам района. Тарасов обратился к родителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием. Он подчеркнул, что цель — создать для детей современные, комфортные и безопасные условия, и результат того стоит. Глава района также пообещал, что не ограничится кабинетными совещаниями и продолжит выездные проверки, чтобы контролировать каждый этап работ прямо на местах.
