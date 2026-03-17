В Октябрьском районе Уфы капитально обновят пять школ и один детский сад

Особое внимание уделили лицею № 93. Там капитальный ремонт стартует с 1 апреля. На время работ учеников распределят по другим школам района. Тарасов обратился к родителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием. Он подчеркнул, что цель — создать для детей современные, комфортные и безопасные условия, и результат того стоит. Глава района также пообещал, что не ограничится кабинетными совещаниями и продолжит выездные проверки, чтобы контролировать каждый этап работ прямо на местах.