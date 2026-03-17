После жалоб красноярцев на «телефонный террор» крупный банк оштрафовали

В ведомство поступило несколько жалоб от местных жителей, столкнувшихся с агрессивными методами работы кредитной организации. В ходе проверки выяснилось, что одна из заемщиц получила почти 500 звонков за два месяца. Другому должнику только за сутки поступил 21 вызов. Кроме того, сотрудники банка оказывали психологическое давление — например, утверждали, что из-за долга человек не сможет устроиться даже продавцом.