После жалоб красноярцев на «телефонный террор» крупный банк оштрафовали

Судебные приставы Красноярского края оштрафовали крупный банк на 500 тысяч рублей за систематическое нарушение прав граждан при взыскании долгов.
В ведомство поступило несколько жалоб от местных жителей, столкнувшихся с агрессивными методами работы кредитной организации. В ходе проверки выяснилось, что одна из заемщиц получила почти 500 звонков за два месяца. Другому должнику только за сутки поступил 21 вызов. Кроме того, сотрудники банка оказывали психологическое давление — например, утверждали, что из-за долга человек не сможет устроиться даже продавцом.
Банк также беспокоил родственников и знакомых должников без их письменного согласия. В одном случае уведомление о долге оставили прямо в дверном проеме, раскрыв персональные данные неограниченному кругу лиц.
При назначении наказания приставы учли, что эта кредитная организация уже попадалась на аналогичных нарушениях в других регионах — Ростовской, Новосибирской, Кемеровской областях, Пермском крае. Из-за системного характера нарушений банку назначили максимальный штраф.
