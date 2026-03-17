Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Медики осмотрели пострадавших на месте, никого не увозили в больницу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в квартире на улице Красносельской у четырёх человек резко ухудшилось самочувствие, помощь понадобилась паре взрослых и двоим детям. Об этом областное ГУ МЧС сообщило в своём канале на платформе MAX во вторник, 17 марта.

Инцидент произошёл накануне вечером. По предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом. Все члены семьи были в сознании, медицинскую помощь им оказали на месте. Госпитализация никому не потребовалась.

В МЧС напомнили, что газовое оборудование и дымоходы нужно регулярно проверять на исправность. Во время работы колонок и котлов важно обеспечивать приток свежего воздуха, не пользоваться неисправными или самовольно переделанными приборами и не оставлять их включёнными без присмотра.

При головокружении, тошноте и слабости нужно сразу прекратить использование газа, открыть окна и вызвать экстренные службы. Ещё одна важная мера предосторожности — установить в жилых помещениях датчики угарного газа, добавили специалисты.

В Светлогорске семья с двумя детьми 8 и 9 лет отравилась угарным газом. Пострадавшие успели набрать оператора «Системы-112».